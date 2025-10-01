Desde que anunció su salida como DT, Jürgen Klopp ha adoptado una nueva perspectiva sobre su vida profesional y personal. En una entrevista reciente, afirmó con contundencia: “Eso es lo que pienso ahora. No echo de menos la idea de volver a dirigir”.

Sin embargo, aunque declara que no siente nostalgia por entrenar, Klopp admite que no cierra del todo la puerta a un regreso en el futuro. Como él mismo lo expresó: “Pero no se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: ‘¡Dijiste que no volverías a hacerlo!’”

El ex entrenador del Liverpool también compartió algunos detalles de lo que ha cambiado en su vida diaria desde su retiro. “En casi 25 años, he ido dos veces a una boda … En 25 años, he ido cuatro veces al cine … Ahora es agradable poder hacerlo”, comentó Klopp, subrayando el valor del tiempo libre que ahora puede elegir.

Por último, aunque Klopp sostiene que “no extraña para nada entrenar”, admite que la vida del entrenador —viajes constantes, hoteles, calendarios estrictos— le pasó factura. Ahora, como director global de fútbol en Red Bull, su rol le brinda más flexibilidad para tomar decisiones cuando corresponde, sin la presión diaria del banquillo.