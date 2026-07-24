El fracaso de Alemania en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en dieciseisavos de final ante Paraguay, marcó el final del ciclo de Julian Nagelsmann y abrió paso a una nueva etapa. La Federación Alemana de Fúitbol (DFB) confirmó este viernes a Jürgen Klopp como nuevo entrenador de la selección para afrontar la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo 2030. Durante su presentación oficial, el exentrenador del Liverpool aseguró que apostará por un equipo ofensivo y le dará oportunidades a todos.

“Los jugadores tendrán oportunidades que ni siquiera esperan. Porque me gusta ser audaz. Siempre lo he sido y siempre lo seré”, afirmó. Además, explicó que busca construir una selección que vuelva a enamorar a los hinchas. “Quiero trabajar con jugadores que practiquen un estilo de fútbol que todos disfruten. No siempre se consigue el éxito de inmediato, pero quiero que la gente se vaya a casa diciendo: ‘¡Wow!’”, comentó.

Como parte de su preparación, el entrenador reveló que analizó a 57 jugadores antes de asumir el cargo. Aunque reconoció que Alemania cuenta con futbolistas de gran nivel, considera que el rendimiento mostrado en la última Copa del Mundo estuvo por debajo de las expectativas. “Tuvimos muchos buenos jugadores en el Mundial que no rindieron especialmente bien. No es un mal resultado, pero sin duda hay margen de mejora”, sostuvo.

Jürgen Klopp es el nuevo técnico de Alemania: “Los jugadores tendrán oportunidades que ni esperan”. (Foto: DFB)

Klopp confirmó que utilizará una línea de cuatro defensores y que la presión será uno de los pilares de su idea. “Los equipos que ganaron el Mundial jugaron con cuatro defensas y nosotros también lo haremos. Los creadores de juego de esta generación están en las bandas”, señaló. Su debut oficial llegará durante la próxima fecha FIFA, cuando Alemania enfrente a Países Bajos, Grecia y Serbia por la UEFA Nations League.

Finalmente, Klopp habló sobre la enorme presión que implica dirigir a una selección como Alemania y dejó un mensaje directo tanto para la Federación como para los aficionados. “Las expectativas en Alemania son desmesuradas. Claro que queremos alcanzar los objetivos más ambiciosos, pero necesitamos tiempo... [...] El día que ya no me quieran, me lo dicen y me voy. Sin indemnización”, sentenció.

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