Jürgen Klopp es el nuevo técnico de Alemania: “Los jugadores tendrán oportunidades que ni esperan”. (Foto: DFB)
Jürgen Klopp es el nuevo técnico de Alemania: “Los jugadores tendrán oportunidades que ni esperan”. (Foto: DFB)
Por Redacción EC

El fracaso de Alemania en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en dieciseisavos de final ante Paraguay, marcó el final del ciclo de Julian Nagelsmann y abrió paso a una nueva etapa. La Federación Alemana de Fúitbol (DFB) confirmó este viernes a Jürgen Klopp como nuevo entrenador de la selección para afrontar la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo 2030. Durante su presentación oficial, el exentrenador del Liverpool aseguró que apostará por un equipo ofensivo y le dará oportunidades a todos.

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