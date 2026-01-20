Jurgen Klopp volvió a situarse en el centro del debate futbolístico europeo tras ser vinculado con el banquillo del Real Madrid. El técnico alemán se refirió a los rumores que lo colocan como posible candidato para dirigir al club blanco y fue claro al marcar distancia. “Como persona, estoy completamente satisfecho con mi situación. No querría estar en ningún otro sitio”, aseguró.

El exentrenador del Liverpool explicó que, en caso existiera un supuesto interés del Real Madrid, no le generaría incomodidad alguna, aunque puso paños fríos al tema. “No me molestaría si fuera así, pero eso son solo especulaciones mediáticas. No me ilusiono cuando el Madrid muestra interés en mí”, señaló, restándole peso a las versiones que circulan en la prensa internacional.

Klopp ganó la Champions y Premier League con el Liverpool. (Foto: EFE) / ADAM VAUGHAN

Klopp también se refirió a su futuro profesional y a la posibilidad de volver a dirigir en el corto plazo. Si bien hoy se mantiene alejado de los banquillos, evitó cerrar la puerta de manera definitiva. “¿Quiero volver a entrenar? Ahora mismo diría que no, pero no puedo decir nunca jamás. No espero cambiar de opinión, pero no lo sé”, afirmó.

El alemán, además, comentó su reacción al conocer la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. “Cuando escuché la noticia sobre Xabi Alonso, me sentí un poco ambivalente. Sí, me sorprendió, y no, no me sorprendió”, confesó, antes de detallar su sorpresa inicial al enterarse de que Álvaro Arbeloa asumía el cargo. “Pensé: ‘¿Qué?’. Y luego: ‘Sí, claro’”, explicó.

Xabi Alonso se va de Real Madrid tras perder la Supercopa de España (Foto: Getty Images)

Para Klopp, este tipo de decisiones no son ajenas a la historia reciente del club madrileño. En ese sentido, recordó el caso de Jupp Heynckes, quien dejó el cargo tras ganar la Champions League en 1998. “Siempre es así en el Madrid cuando no están en lo más alto de la tabla”, sostuvo, en referencia a la exigencia permanente que rodea a la institución.

Finalmente, el técnico alemán aprovechó para dejar una reflexión dirigida no solo al Real Madrid, sino a todos los clubes que atraviesan cambios en el banquillo. “Recomendaría que, al destituir a un entrenador, se tenga una idea más clara de quién será su sucesor. Y eso debería ser realista. Si creen que pueden fichar a Pep Guardiola, diría que las posibilidades no son muy altas”, concluyó.