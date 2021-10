La campaña de Liverpool en la Premier League viene siendo impresionante y el pasado fin de semana hicieron gala de su gran poderío ante Manchester United, rival al cual aplastaron por 5-0 en el mismísimo Old Trafford. A pesar de la contundente victoria, el entrenador Jürgen Klopp reveló que no quedó conforme.

El DT alemán habló en conferencia de prensa este viernes y comentó los aspectos negativos de su equipo. “United tuvo ocasiones claras, las cuales nosotros concedimos. No podemos confiar en la suerte o en Alisson. Pudimos ser mejores, de eso hablamos en el descanso, aunque ganábamos por 4-0″, reveló.

“Sabemos que tenemos cosas por mejorar. Para el mundo puede ser que el 5-0 haya sido perfecto, pero no lo fue. Es muy importante creer que podemos jugar mejor. Vi nuevamente la primera parte del partido y regalamos mucho. Hay cosas por mejorar, en general”, agregó Jürgen Klopp ante los medios.

De la misma forma, el estratega de Liverpool resaltó que el equipo tiene que ser más eficaz. “Hay que concretar las situaciones. En algunos momentos todo funciona y eso se repite, por eso tenemos algunos marcadores impresionantes. No obstante, eso no puede ocurrir siempre y debemos prepararnos para un 1-0, aunque eso no me causa problema”, indicó.

“La estabilidad defensiva es el punto por mejorar, en especial cuando el rival tiene la pelota. No hay ninguna razón para que alguien deba pasar, si hacemos bien las cosas. Debemos tener soluciones, estar al cien por cien”, sentenció Jürgen Klopp.

¿Cómo va Liverpool en la Premier League?

Liverpool actualmente se encuentra en el segundo lugar de la Premier League de Inglaterra con 21 puntos, a uno del líder Chelsea. Este fin de semana, los de Jürgen Klopp tendrán que enfrentar en casa a Brighton, que fue una de las sorpresas del torneo en el inicio de temporada, pero que cayó en rendimiento.