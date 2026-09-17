¡Klopp sorprende! Convoca a 44 jugadores para sus primeros partidos con Alemania. (Foto: AFP)
¡Klopp sorprende! Convoca a 44 jugadores para sus primeros partidos con Alemania. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Jürgen Klopp ya puso su sello en la selección de Alemania. El nuevo técnico de ‘Die Mannschaft’ convocó a 44 futbolistas para sus primeros cuatro partidos en la Liga de Naciones, divididos en dos grupos que disputarán dos encuentros cada uno. La intención es clara: observar nuevas opciones y conocer de cerca al mayor número de jugadores posible.

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