Jürgen Klopp ya puso su sello en la selección de Alemania. El nuevo técnico de ‘Die Mannschaft’ convocó a 44 futbolistas para sus primeros cuatro partidos en la Liga de Naciones, divididos en dos grupos que disputarán dos encuentros cada uno. La intención es clara: observar nuevas opciones y conocer de cerca al mayor número de jugadores posible.

El primer grupo tendrá como principales figuras a Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz, Serge Gnabry y Nico Schlotterbeck, además del regreso de Marc-André ter Stegen a la portería después de 15 meses. Alemania enfrentará a Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam y a Grecia, tres días después, en Augsburgo.

Luego llegará el turno de una segunda nómina, encabezada por Florian Wirtz, Saïd El Mala y Nick Woltemade. Para los duelos ante Serbia, el 1 de octubre en Múnich, y Grecia, el día 4 en Salónica, Klopp también contará con Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi y Vitaly Janelt, además de jóvenes como Finn Jeltsch y Tom Bischof.

⚠️ 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 | La novedad de Klopp en su debut como seleccionador alemán: ¡dos convocatorias con 44 jugadores!



🇩🇪 La intención del germano es ver a la mayor cantidad de futbolistas y así conocerlos en profundidad. pic.twitter.com/wEBR1Ub758 — Offsider (@Offsider_ES) September 17, 2026

El único futbolista que aparece en ambos grupos es el arquero Finn Dahmen. En cambio, nombres conocidos como Deniz Undav, Leroy Sané, Oliver Baumann y Pascal Grob quedaron fuera de la convocatoria. Klopp asumió una selección en proceso de renovación tras las retiradas de Manuel Neuer y Antonio Rüdiger, y apuesta por abrir la competencia interna.

“No existen un equipo A y otro B. Queremos ganar los cuatro partidos”, explicó Klopp, quien también destacó el talento disponible en el fútbol alemán. “Nos ha llamado mucho la atención el talento que hay. Tanto que ni siquiera han podido entrar todos”, añadió el entrenador, dejando claro que las puertas de ‘Die Mannschaft’ están abiertas y que ningún puesto está asegurado.

🗣️🇩🇪 “Me gustaría recuperar la bandera”.



Con los éxitos electorales de la AfD como contexto (aunque sin nombrar a ese partido), Jurgen Klopp ha pedido no dejar el orgullo nacional “a la gente equivocada” y ha reflexionado sobre “el patriotismo positivo” en su rueda de prensa… pic.twitter.com/6pkC0Y4oAf — Teledeporte (@teledeporte) September 17, 2026

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