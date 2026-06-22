Messi sigue haciendo historia y recibe el saludo de dos referentes del fútbol mundial. Foto: Captura de Video/@sudanalytics_
Messi sigue haciendo historia y recibe el saludo de dos referentes del fútbol mundial. Foto: Captura de Video/@sudanalytics_
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Después de liderar la victoria de Argentina sobre Austria con un doblete histórico, el capitán albiceleste también dejó una de las imágenes más comentadas del torneo lejos del terreno de juego.

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