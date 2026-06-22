Lionel Messi volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Después de liderar la victoria de Argentina sobre Austria con un doblete histórico, el capitán albiceleste también dejó una de las imágenes más comentadas del torneo lejos del terreno de juego.
Lionel Messi volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Después de liderar la victoria de Argentina sobre Austria con un doblete histórico, el capitán albiceleste también dejó una de las imágenes más comentadas del torneo lejos del terreno de juego.
Tras el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, Messi fue captado compartiendo un momento especial con dos figuras de renombre internacional: el entrenador alemán Jürgen Klopp y el delantero Thomas Müller.
La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y generó miles de reacciones entre los hinchas.
Klopp y Müller reconocen la grandeza de Messi
En las imágenes difundidas tras el partido, se observa a Lionel Messi dirigiéndose hacia los vestuarios luego de la victoria argentina. En ese recorrido, tanto Klopp como Müller se acercaron para saludar al capitán albiceleste y mostrarle su admiración tras una nueva actuación memorable en la Copa del Mundo.
MESSI CON KLOPP Y MÜLLER. 🇦🇷🤝🇩🇪 pic.twitter.com/vWTYcFH3I4— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026
El gesto fue interpretado por muchos como una muestra del enorme respeto que Messi despierta dentro del fútbol internacional, incluso entre algunas de las personalidades más importantes de la última década.
Una noche histórica para el capitán argentino
La imagen llegó pocas horas después de otra actuación estelar del rosarino. Messi marcó los dos goles del triunfo argentino ante Austria y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, una cifra que lo consolidó como el máximo goleador histórico del torneo.
Además del récord, el capitán fue decisivo para asegurar una victoria clave en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.— Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026
Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.
El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan
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