Juvenal Olmos sobre Reinaldo Rueda: “no sé cuál fue la jugada que quiso hacer llamando a Lasarte”.

Juvenal Olmos, extécnico de la selección de Chile, analizó la era de Reinaldo Rueda en la ‘Roja’. El también comentarista deportivo se refirió al inicio del conjunto sureño en las Eliminatorias Qatar 2022 bajo la dirección del colombiano.

“De pronto hay técnicos que a pesar que están mucho tiempo en un lugar, uno los desconoce por completo, no tienen cercanía. Ubican al personaje pero no a la persona”, inició diciendo Olmos en Radio BioBío. El exentrenador también indicó que se sintió extraño por la poca expresión de Rueda durante su proceso.

“A mí me pasó eso con Rueda, ubicaba perfectamente al personaje, al técnico, pero me fue muy difícil capturar señales de la persona, del que estaba atrás. Si tenía ganas, si estaba estimulado, se me perdió”, prosiguió.

Respalda a Lasarte

Para sorpresa de muchos hinchas de la ‘Roja, se conoció que Reinaldo Rueda llamó a Martín Lasarte cuando asumió la selección de Chile. Sin embargo, Olmos señaló que “fue extraño, parecía que uno no lo podía ubicar en ningún lugar. No sé cuál fue la jugada que quiso hacer llamando al técnico actual”.

Por otro lado, Juvenal Olmos aseguró que “Martín Lasarte es un técnico capacitado que toma un proyecto fallido”, tras el irregular inicio de la selección de Chile en las Eliminatorias Qatar 2022 de la mano de Reinaldo Rueda.

“Creo que La Roja puede tener una visión o sello propio de los equipos de Lasarte, que juegan a ras de piso, les gusta tener la pelota, no son equipos ultraofensivos ni ultradefensivos, pero sí creo que hay una visión más amplia de algunos jugadores que no estaban tan contemplados en proceso anterior. Las expectativas, a mi modo de ver, es ver a jugadores que a uno le gustaría que terminaran explotando, como Araos, Saavedra, Alarcón, Palacios, de otros que vienen saliendo, como Galdames, y pueden ser una suerte de recambio medio ajustado a lo que tiene que ser esta selección”, finalizó.

