Juventus – Atlético Madrid: ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido por Champions League

Juventus – Atlético Madrid juegan este martes 12 de marzo en el Juventus Stadium por el pase a los cuartos de final de la Champions League. Cristiano Ronaldo y compañía, buscarán la remontada para seguir en carrera, luego de caer 2-0 en el Wanda Metropolitano. El partido inicia a las 3:00 pm. y será transmitido vía FOX Sports para Latinoamérica y Movistar Liga de Campeones para España.

El Comercio te dará a conocer todos los detalles de la Champions League y cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo por celular o cualquier dispositivo móvil. Además, conoce los horarios en el mundo y los canales de TV que transmitirán el partido entre Juventus vs. Atlético Madrid.

Atlético Madrid reafirma su esencia de la era Diego Simeone rumbo a Turín, escenario de un combate a presión, decisivo y de tensión contra la ofensiva del Juventus y que aborda desde su fuerza defensiva, su contragolpe, su ambición y un 2-0 a favor frente a Cristiano Ronaldo y la voracidad de su rival.

Sin Diego Costa y Thomas Partey, por sanción, ni Filipe Luis y Lucas Hernández, por lesión, el Atlético está pendiente de Diego Godín, que arrastra un golpe en el muslo, para un once que el técnico ha configurado, probado y afinado desde hace dos semanas. El sábado con el Leganés midió incluso los minutos de muchos de ellos, aligerados de carga en ese duelo con la vista en este martes.

Por otro lado, Juventus se aferra a la épica y a Cristiano Ronaldo, por el que rompió récords de gasto este verano para ficharle desde el Real Madrid, para remontar el 2-0 adverso sufrido en el Metropolitano, un reto nunca logrado en la historia del club.

Es el cruce fundamental de la temporada del Juventus, que, pese a ganar la Supercopa italiana y a tener su octavo título liguero ya sentenciado, necesita una hazaña para evitar la eliminación en la competición en la que más apostó e invirtió el pasado verano.

Eso sí, el Juventus deberá gestionar una larga serie de bajas en defensa. No estarán Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, lesionados, ni el brasileño Álex Sandro, sancionado. A ellos se suma la ya conocida ausencia del extremo colombiano Juan Cuadrado.

Juventus vs. Atlético Madrid: alineaciones posibles

Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.



Canales para ver Juventus vs. Atlético Madrid en vivo por Champions League

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 3, FOX Sports

Australia: Optus Sport

Australia: DAZN

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 1 Chile, FOX Sports 3

Colombia: FOX Sports, FOX Play Sur

Francia: RMC Sports en direct

Alemania: DAZN

Internacional: UEFA Champions League App

México: FOX Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Perú: FOX Sports, FOX Play Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, SiriusXM, Watch TNT



Horarios para ver el partido por Champions League

México: 2:00 pm.

Perú: 3:00 pm.

Ecuador: 3:00 pm.

Colombia: 3:00 pm.

Venezuela: 4:00 pm.

Bolivia: 4:00 pm.

Argentina: 5:00 pm.

Chile: 5:00 pm.

Paraguay: 5:00 pm.

Uruguay: 5:00 pm.

Brasil: 6:00 pm.

Reino Unido: 8:00 pm.

España: 9:00 pm.

Japón: 5:00 am. (12 de marzo)



Últimos partidos de Juventus

15/02/19 | Juventus 3-0 Frosinone | Serie A

20/02/19 | Atlético Madrid 2-0 Juventus | Champions League

24/02/19 | Bologna 0-1 Juventus | Serie A

03/03/19 | Nápoli 1-2 Juventus | Serie A

08/03/19 | Juventus 4-1 Udinese | Serie A



Últimos partidos de Atlético de Madrid

16/02/19 | Rayo Vallecano 0-1 Atlético Madrid | Liga Santander

20/02/19 | Atlético Madrid 2-0 Juventus | Champions League

24/02/19 | Atlético Madrid 2-0 Villarreal | Liga Santander

03/03/19 | Real Sociedad 0-2 Atlético Madrid | Liga Santander

09/03/19 | Atlético Madrid 1-0 CD Leganés | Liga Santander