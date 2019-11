Cristiano Ronaldo no la viene pasando bien en Juventus y para nadie es un secreto. Las últimas decisiones del entrenador Maurizio Sarri, quien no lo dejó terminar dos partidos con los turineses, presuntamente por una lesión, no han sido del gusto del ‘Comandante’ que, tras el parón de selecciones, se sentará a hablar con el ‘Míster’.

Figura con Portugal luego de la doble fecha de partidos por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, Cristiano no quiere más riñas. Ya en Italia, según una información del medio 'TMW’, el astro luso fue convocado hoy a Turín para mantener una conversación amena con Sarri y así zanjar de una vez por todas cualquier diferencia entre ambos personajes. ¿Habrán hecho las pases?

Recordemos que a pesar de que Maurizio Sarri dijo que Cristiano Ronaldo no terminaba los partidos por estar lesionado, el jugador confirmó que no era así.

Cristiano se siente condicionado

“En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%. Pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por la Selección o por mí club”, había dicho CR7 hace unos días, sobre su enfado con su DT.

Como bien se recordará, la gota que derramó el vaso ocurrió en el pasado Juventus-Milan, cuando Maurizio Sarri decidió sacar del campo a un Cristiano Ronaldo que no se sentía cómodo sobre el terreno de juego. Las situaciones de gol no llegaban a sus pies y no parecía estar del todo bien físicamente. O bueno, al menos se creía en ese entonces.

El delantero luso tuvo que dejar la cancha para el ingreso de Paulo Dybala, aunque esto no le gustó nada. Muy enfadado, ni siquiera saludó a su entrenador, ni se colocó en la banca de suplentes. Partió directo al vestuario. Según informa la prensa italiana, Cristiano Ronaldo dejó el Allianz Stadium luego de ser reemplazo.