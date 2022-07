Más allá de los distintos y constantes altibajos acontecidos en sus casi 125 años de historia, Juventus es uno de esos equipos tradicionales de Europa al que no se le puede cuestionar su grandeza. Su presente, claro está, no es el que los aficionados bianconeros y muchos amantes del ‘Calcio’ quisieran. Pero la ‘Vecchia Signora’, aspirando justamente a un pronto renacimiento (futbolístico), no se ha cansado de invertir millones y millones de euros, especialmente en las últimas cinco temporadas, confirmándose como el club con los gastos más grandes en fichajes.

LEE TAMBIÉN | Lionel Messi y por qué enfrenta el semestre más importante de su carrera

Conquistar la Champions League, como sucedió en 1985 y en 1996, se ha vuelto una misión bastante complicada para Juventus en los últimos años. Pese a haber sido protagonista en los mercados de pases con incorporaciones muy interesantes, el cuadro de Turín no ha podido rentabilizar sus millones con más títulos europeos en su palmarés.

Aquel subcampeonato del 2016/17, en el que Real Madrid -comandado por Cristiano Ronaldo- le dio un duro golpe en la final (4-1) al club, motivó a la directiva bianconera a reformular varias cosas para los mercados de pases venideros. Es por ello que, ya de cara a la temporada 2018/19, decidió arrebatar a ‘CR7′ al equipo español que le frustró su sueño, convirtiéndolo así en el fichaje más caro de su historia con 117 millones de euros.

“La Champions es un trofeo que todos los grandes quieren ganar. El presidente me dijo que es un objetivo pero vamos a luchar por todos. Hay que estar tranquilos y concentrados en la Champions. Quiero ayudar a la Juventus, que estuvo muy cerca”, pronunció emocionado el crack portugués en su presentación oficial.

Para esa temporada, la ‘Juve’ también invirtió una gran cantidad de dinero principalmente en los fichajes de Joao Cancelo (40.4), Douglas Costa (40) y Leonardo Bonucci (35). En total desembolsó 263.2 millones de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. La meta era, claramente, ganar la Champions cueste lo que cueste. Pero no se dio: el cuadro bianconero fue eliminado en cuartos de final del torneo a manos del sorprendente Ajax.

Cristiano Ronaldo es el fichaje más caro en la historia de la Juventus | Foto: Juventus

Más millones

Entonces, en los siguientes mercados de fichajes, Juventus siguió destinando muchos millones en la reorganización de su plantilla. Para la temporada 2019/20, desembolsó 230.5 millones de euros en las contrataciones de Matthijs de Ligt (85.5), Danilo (37), Dejan Kulusevski (35), Cristian Romero (31.5), Luca Pellegrini (22) y Merih Demiral (19.5). Además, como agentes libres se sumaron Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon y Mattia Bortolussi al equipo. Pese a ello, la ‘Vecchia Signora’ cayó en octavos de final de la Champions ante el Olympique Lyon.

Aún con Cristiano Ronaldo en el club y con la ilusión intacta de volver a conquistar Europa, aunque ya con poco más de cautela en el mercado, Juventus gastó 155.31 millones de euros para la siguiente campaña, siendo Arthur (76), Nicolo Rovella (23.3) y Álvaro Morata (20) sus principales incorporaciones.

Aquella temporada 2020/21 terminó siendo desastrosa. Los fichajes no ayudaron mucho, así como tampoco la aventura de Andrea Pirlo en el banquillo. Es así que Juventus, además de volver a ser eliminado en octavos de final (por el Porto), terminó su reinado en la Serie A tras nueve temporadas ganando al hilo. Apenas pudo alcanzar el cuarto lugar de la tabla y cedió su trono al Inter de Milán. Todo eso motivó la marcha de CR7 a Manchester.

Andrea Pirlo no pudo solucionar los problemas de la Juventus | Foto: REUTERS / MASSIMO PINCA

En la última temporada, Massimiliano Allegri volvió al banquillo y ahora se invirtió menos dinero en los fichajes: 126.5 millones de euros. La operación más costosa fue la de Dusan Vlahović (81.6), que se integró al plantel recién a mitad de la campaña. Para ese curso, los bianconeros no ganaron ningún título por primera vez desde el 2010/11, volvieron a ser eliminados en octavos de la Champions (por Villarreal) y fueron cuartos de la Serie A otra vez.

Ahora Juventus busca resurgir de las cenizas que le han acompañado últimamente. Si bien Paulo Dybala y Giorgio Chiellini, dos referentes del club, se tuvieron que marchar, la ‘Vecchia Signora’ ahora ha sumado refuerzos bastante interesantes a su plantel, con los que buscará volver al lugar al que pertenece.

De hecho, hasta el momento, Juventus solo ha pagado 40 millones de euros por la compra definitiva de Federico Chiesa, quien estuvo jugando en condición de cedido en el club los últimos años. Y lo más importante en este mercado es que ha sumado como agentes libres a dos grandes talentos del fútbol mundial: Ángel Di María y Paul Pogba.

Temporada Inversión Fichaje más caro 2018/19 263.2 millones de euros Cristiano Ronaldo (117) 2019/20 230.5 millones de euros Matthijs de Ligt (85.5) 2020/21 155.31 millones de euros Arthur (76) 2021/22 126.5 millones de euros Dusan Vlahović (81.6) 2021/22 40 millones de euros Federico Chiesa (40) TOTAL 815.51 millones de euros *Fuente: Transfermarkt

Con ellos y quizá con otra incorporación más que se esté planeando (tendría que buscar reemplazo de De Ligt en caso se concrete su salida), la ‘Vecchia Signora’ espera conseguir que, a partir de ahora, sus inversiones sean más rentables. De hecho, el club italiano es el que mayor esfuerzo económico ha hecho en Europa para reforzarse en las últimas cinco temporadas con un total de 815.51 millones de euros, superando al Manchester City (653.66), Real Madrid (631.25), Barcelona (621.10) y Chelsea (619), de acuerdo a los datos de Transfermarkt.

Aún así, con esa enorme inversión, el cuadro bianconero solo pudo ganar cinco títulos en ese lapso y todos fueron a nivel local: dos Serie A, dos Supercopa de Italia y una Copa Italia. Además, como máximo llegó a los cuartos de final de la Champions (2018/19). Ahora, siguiendo con más desembolsos millonarios, la ‘Juve’ buscará retornar al trono del ‘Calcio’ y terminar con la maldición de los octavos de final de la Liga de Campeones. Habrá que intentarlo nuevamente.