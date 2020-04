En medio de la crisis azota a Italia producto de la propagación del coronavirus, medios locales informaron la noticia de que Gianluigi Buffon habría decidido finalmente no ponerle fin a su carrera esta temporada, y -todo por el contrario- renovar su contrato con la Juventus un año más.

Así, con 42 años sobre su espalda, el campeón del mundo con Italia extenderá su vínculo con el cuadro turinés hasta mediados del 2021. Ganador de múltiples trofeos y reconocimientos, Buffon confía en que físicamente se encuentra apto para seguir salvaguardando la portería de la ‘Vecchia Signora’.

En un diálogo con la cuenta oficial de la Juventus, Buffon aseguró encontrarse bien, siendo uno de estos los principales motivos de su decisión. “No me detengo porque estoy bien. Y para respetar los sueños que tuve de niño. A esa edad me hubiera encantado incluso si me hubieran dicho que me convertiría en futbolista de la Serie C”, dijo.

Con esta nueva renovación, el experimentado guardameta cumpliría su vigésimo quinta temporada consecutiva como profesional, desde que debutase a los 17 años con la camiseta del Parma, allá por 1995.

Tras su paso por el Parma, Buffon fue reclutado en 2001 por la Juventus, club en que se ganaría un nombre y al fama de ser considerado como uno de los mejores en su posición del mundo. En 2018, ‘Gigi’ migró al PSG para luego volver a Italia, donde piensa darle fin a su carrera.