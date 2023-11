Este domingo 05 de noviembre del 2023, Juventus vs. Fiorentina en vivo online se verán las caras por la jornada 11 de la Serie A de Italia. El encuentro está programado para iniciar a las 14:45 horas de Perú (16:45 de Argentina), desde el estadio Artemio Franchi. La ‘Vieja Señora’ ha recuperado la regularidad que hace no pocos años gozaba y se ubica en la segunda posición (a solo dos puntos del Inter). Por su lado, los de Florencia luchan por meterse a puestos de clasificación a un torneo europeo. La transmisión se puede ver a través de ESPN y Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Juventus vs. Fiorentina en vivo online por la jornada 11 de la Serie A de Italia.