Juventus vs. Fiorentina: canales de TV para ver EN DIRECTO el partido por la Serie A

Juventus y Fiorentina se verán las caras este sábado 20 de abril en el Estadio Juventus por la fecha 33 de la Serie A . Los dirigidos por Massimiliano Allegri solo necesitan de un empate para asegurar, de una vez por todas, el título del certamen doméstico. El encuentro arrancará a las 11:00 a.m. en Perú con transmisión vía ESPN 2, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América; mientras que en Italia comenzará a las 6:00 p.m. y lo podrás seguir vía DAZN.

Luego de la reciente eliminación de la Champions League a manos del Ajax en cuartos de final, a la ‘Vecchia Signora’ no le queda de otra que apuntar solamente a su octavo ‘scudetto’ consecutivo en lo que resta de la temporada, y ante su próximo rival de turno lo podría conseguir.

La Juventus marcha como líder en solitario de la Serie A con 84 puntos, muy por encima del Napoli que tiene 67 unidades. Por esa razón, al conjunto dirigido por Massimiliano Allegri le basta un empate con la Fiorentina para proclamarse matemáticamente campeón, con cinco fechas de anticipación.

En vista de que la ‘Juve’ también fue eliminada de la Copa Italia meses atrás por la recordada goleada de 3-0 recibida por la Atalanta , el título de liga parece ser el premio consuelo a una temporada en la que el club empezó con muchos ilusiones tras la incorporación de Cristiano Ronaldo al plantel, pero que en el camino, no se pudieron concretar.

La Fiorentina , en tanto, ubicándose en el casillero número 10 con 40 puntos, buscará alargar aún más el ‘mar sabor de boca’ que tiene la Juventus en estos momentos, logrando el triunfo de visita.

Si bien saben que no será una tarea para nada fácil, los jugadores del conjunto de la ‘Viola’ confían en sus cualidades para poder aprovechar las ocasiones de gol que se les presenten.



Juventus vs. Fiorentina: alineaciones posibles

Juventus : Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Ronaldo y Bernardeschi.

DT: Massimiliano Allegri.

Fiorentina : Lafont, Milenkovic, Pezzela, Ceccherini, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Biraghi, Muriel y Simeone.

DT: Vincenzo Montella.



Juventus vs. Fiorentina: dónde y cómo ver en vivo y en directo el partido por la fecha 33 de la Serie A

Perú: 11:00 a.m. vía ESPN 2, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América

Italia: 6:00 p.m. vía DAZN

Alemania: 6:00 p.m. vía DAZN y TeleClub Sport Live

España: 6:00 p.m. vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones 2

México: 11:00 a.m. vía ESPN 2 Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass y Rai Italia América

Argentina: 1:00 p.m. vía ESPN 2, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América

Brasil: 1:00 p.m. vía Serie A Pass y Rai Italia América

Uruguay: 1:00 p.m. vía ESPN 2, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América

Ecuador: 11:00 a.m. vía ESPN 2 Andina, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América

Colombia: 11:00 a.m. vía ESPN 2 Andina, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América

Chile: 12:00 p.m. vía ESPN 2, ESPN Play Sur, Serie A Pass y Rai Italia América

Paraguay: 12:00 p.m. vía ESPN 2, ESPN Play Sur y Serie A Pass

Bolivia: 12:00 p.m. vía ESPN 2, ESPN Play Sur y Serie A Pass