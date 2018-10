Juventus vs. Genoa EN VIVO: chocarán fuerzas este sábado (EN VIVO ONLINE vía Rai Televisión) en el Juventus Stadium por la novena fecha de la Serie A. El delantero portugués Cristiano Ronaldo sería titular en el cuadro de 'La Vecchia Signora'.

Juventus vs. Genoa EN VIVO: alineaciones ONLINE

Juventus vs. Genoa EN VIVO: incidencias ONLINE

El duelo entre Juventus vs. Genoa enfrentará al líder del torneo que llegará con Cristiano Ronaldo en medio de problemas extradeportivos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Serie A.

Al igual que cada fin de semana de la Serie A, Cristiano Ronaldo será el objetivo de los focos en el Juventus-Genoa, el sábado en la 9ª fecha, aunque en esta ocasión volverá a estar bajo la sombra de las acusaciones por violación que pesan sobre él.





Hace dos semanas que no se ve al astro luso sobre un terreno de juego, toda vez que no participó en los partidos de Portugal la semana pasada contra Escocia (3-1) y Polonia (3-2).



A comienzos de mes, justo después de la apertura de una investigación por violación en Las Vegas que se remontaría a 2009, Ronaldo fue titular y marcó en el último partido de la Juve en la Serie A, contra el Udinese (2-0).



El exjugador del Real Madrid niega todas las acusaciones vertidas por Kathryn Mayorga, y su abogado afirmó que se trató de una relación "completamente consentida".



No obstante, en principio será titular el sábado contra Genoa (11º) del goleador polaco Krzysztof Piatek, en un partido en que la Juve tratará de ampliar su impecable racha de ocho victorias en otras tantas fechas.



"Cristiano está muy tranquilo y trabaja bien. Es muy humilde y aportó aún más concentración y un sentido de responsabilidad al equipo", indicó su entrenador Massimiliano Allegri en conferencia de prensa.



Juventus vs. Genoa: horarios del partido

Perú - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

México - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 m.

Chile - 1:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Juventus vs. Genoa: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Benatia, Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Genoa: Radu; Biraschi, Gunter, Criscito, Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic, Piatek, Kouame.



Fuente: AFP