Juventus vs. Genoa EN VIVO vía ESPN 2: por la Serie A de Italia

Juventus - Genoa: La Vecchia Signora sale a mantener la ventaja en el primer lugar ante Genoa que marcha a media tabla con esperanzas de alcanzar un cupo a un torneo internacional, pero no muy lejos de los puestos de descenso de la Serie A de Italia 2019. El duelo se jugará este domingo 6:30 a.m. (EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 / RAI TV) por la Serie A de Italia.

Son 18 los puntos que Juventus tiene de ventaja sobre Napoli, su más cercano perseguidor, y que le permiten al entrenador Massimiliano Allegri darse el lujo de practicar la rotación en su equipo y darle descanso a sus principales estrellas como Cristiano Ronaldo, el héroe de la clasificación en la Champions League.

Obtener el pase a los cuartos de final de la Champions League no ha sido sencillo para Juventus que tuvo que desplegar un importante esfuerzo físico y mental en sus principales jugadores que además, han sido convocados a sus selecciones para los amistosos internacionales de marzo. Por esta razón, Allegri ha decidido rotar su equipo titular.

¿Cómo ver el Juventus - Genoa por Internet?

Para VER EN VIVO el Juventus - Genoa por Internet, debes ingresar a tu cuenta de ESPN Play, donde podrás disfrutar de este contenido exclusivo, además de una gran parrilla de programación deportiva, entre los que están incluidos los partidos de la Serie A.

Wojciech Szczesny, Giorgio Chellini, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Emre Can y Cristiano Ronaldo son algunos de los nombres que estarán ausentes en este partido contra Genoa donde el objetivo sigue siendo ganar. No por el hecho de tener que cambiar de jugadores van a resignar puntos. El objetivo es asegurar el título cuanto antes para concentrarse exclusivamente en la Champions League.

Alineaciones probables

Genoa: Radu; Pereira, Romero, Günter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Sanabria, Kouame.



Juventus: Perin; Cancelo, Caceres, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Kena, Bernardeschi.