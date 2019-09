Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO ONLINE vía ESPN: con Cristiano Ronaldo, juegan por la Serie A

Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la cuarta jornada de la Serie A en el Juventus Stadium desde las 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Juventus y Hellas Verona será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Serie A.

Juventus vs. Hellas Verona se enfrentan en la Serie A. (Foto: AFP)

Los ‘bianconeros’ cerrarán una semana complicada jugando en casa este sábado 21 de septiembre. El equipo dirigido por Maurizio Sarri se verá las caras contra Hellas Verona, club recién ascendido al Calcio italiano.

En la jornada anterior de la Serie A, la Juventus tuvo una salida complicada al campo de la Fiorentina. El cuadro turinés buscó por todos los medios anotar un tanto, pero el choque terminó igualado y sin goles.

Luego, la ‘Vecchia signora’ viajó a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en el inicio de la Champions League. Los italianos ganaban el encuentro por 2-0, pero el conjunto albirrojo igualó cerca del último suspiro.

Atlético de Madrid vs. Juventus: Resumen y goles. (Video: FOX Sports)

Debido a los kilómetros recorridos en la última semana, Maurizio Sarri planearía realizar variantes en el cuadro titular que saltará a la cancha. En la portería, Gianluigi Buffon podría reemplazar a Wojciech Szczesny.

Rodrigo Betancur ingresaría por Miralem Pjanic, quien había llegado al duelo en Madrid con molestias. Paulo Dybala también tomaría el lugar de Gonzalo Higuaín en la ofensiva. La ‘joya’ compartiría roles con Cristiano Ronaldo y Juan Cuadrado.

Por su lado, Hellas Verona buscará sorprender al gran favorito para quedarse con el título de la Serie A. No obstante, los ‘mastines’ sufrieron el primer revés de esta campaña frente al Milan por 1-0.

Juventus vs. Hellas Verona horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Juventus vs. Hellas Verona: posibles alineaciones

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Betancur, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.



Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagani, Verre, Di Carmine.



