En busca de la paz. A poco de que iniciara el partido de Juventus vs. Inter de Milán las cantantes Kateryna Pavlenko y Gaia se unieron para cantar ‘Imagine’ de John Lennon. El momento generó muchas emociones dentro del Allianz Stadium, ya que la voz ucraniana viajó, en específico, para cantar en el choque de la Serie A.

La cantante de la banda Go_A llegó a Italia procedente de Kiev para que su voz suene en una canción que es conocida como un símbolo de la paz. Kateryna decidió aceptar la invitación para cantar durante el importante partido y para ello tuvo que pasar un complicado viaje, debido a la situación en la que se mantiene Ucrania.

La vocalista del grupo de electro-folk dio declaraciones para el medio italiano ‘Corriere Della Sera’ y contó el motivo por el que decidió participar y cantar junto a la cantautora Gaia.

“Desde que estalló la guerra, no he podido cantar más y pospusimos la gira con la banda. Pero hace unos días canté para los soldados de mi país en los refugios y me devolvió la vida. He recibido muchas invitaciones para actuar en el extranjero, pero he decidido aceptar solo la italiana porque espero que pueda dar una fuerte señal de paz ante esta tragedia en la que la gente está perdiendo sus hogares y sus vidas”, explicó Pavlenko.

Juventus vs. Inter: la previa

El fútbol regresa para los jugadores de la Serie A que no lograron la clasificación al Mundial de Catar, desde Zlatan Ibrahimovic a todos los ‘Azzurri’ de Roberto Mancini.

Los ‘Bianconeri’ Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci o Manuel Locatelli tienen sin embargo un reto importante por delante. La Juventus de Turín (4º) tiene ocasión el domingo de adelantar en la tabla al Inter de Milán (3º) en caso de imponerse en el duelo directo entre los dos grandes clubes del norte de Italia.

A doce puntos del Inter a mitad de temporada, los ‘Bianconeri’, invictos en los últimos 16 partidos en la Serie A, mantienen incluso alguna esperanza del título, estando a siete puntos del líder AC Milan a ocho fechas para el final. El Inter de Milán , por contra, mantiene una inercia inversa, con sólo siete puntos en los siete últimos partidos.