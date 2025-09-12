Ver Juventus vs. Inter EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Juventus por la jornada 3 de la Serie A. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de septiembre del 2025, a las 11:00 de la mañana (hora peruana), que son la 1:00 PM de Argentina, las 10:00 AM de México, y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney+ transmite el partido en todo el continente americano, incluyendo los países de México y Perú. Asimismo, en España lo pasan por DAZN y Amazon Prime. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

