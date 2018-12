Juventus vs. Inter de Milán EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: se enfrentan en el Allianz Stadium de Turín, en el clásico del fútbol italiano por la Serie A. Cristiano Ronaldo y Mauro Icardi son titulares.

Juventus vs. Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO: alineaciones

Juventus vs. Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO: minuto a minuto





PREVIA



El Juventus vs. Inter de Milán será transmitido por la señal de ESPN 2 y Raí para Sudamérica y Estados Unidos. En México y Centroamérica por Raí y Serie A Pass. En Francia y España por beIN Sports. En Italia por Sky HD. En Reino Unido por Eleven Sports 1 UK. Streaming HD por Bet365.

El viernes, en el partido que abre la 15ª jornada, la Juventus recibe al Inter de Milán (3º), que intentará ganar a un líder invicto para darle un poco de suspenso a la Serie A.



Juventus vs. Inter de Milán EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

13:30 horas en México

14:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:30 horas Venezuela, Bolivia

16:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

17:30 horas de Brasil

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:30 horas en Catar y Arabia Saudita

03:30 horas del sábado en China

04:30 horas del sábado en Japón y Corea del Sur.

Trece victorias, un empate, ocho puntos de distancia sobre el Nápoles (2º) y once sobre el Inter: ese es el balance de Cristiano Ronaldo y compañía en la temporada.



Juzgado al principio de temporada como el equipo mejor preparado para plantar cara a los intocables 'Bianconeri', el Inter de Luciano Spalletti está firmando una temporada correcta, pero no está en condiciones de poner en riesgo la supremacía turinesa.



Una victoria en Turín dejaría a los milaneses todavía a ocho puntos, pero inyectaría al campeonato una dosis de incertidumbre, de la que adolece, y podría permitir al Napoli quedarse a cinco puntos en caso de victoria el sábado contra el Frosinone (19º).



El Inter, aunque no gana en Turín desde noviembre de 2012, puede rivalizar a un partido, como asegura su capitán, el atacante argentino Mauro Icardi.



"Me he enfrentado a menudo a la Juventus, pero esta vez es el partido más importante desde que estoy aquí. No firmo un empate, hay que ir sin miedo", dijo el futbolista, nombrado esta semana mejor jugador de la temporada pasada de la Serie A.



Su duelo con Cristiano Ronaldo, autor de 10 tantos esta temporada, será uno de los incentivos de este partido, el más esperado del campeonato italiano.



"Su motivación es desde ahora ganar el Balón de Oro la temporada que viene con la Juventus", dijo sobre el portugués su entrenador, Massimiliano Allegri.

Juventus vs. Inter de Milán - alineaciones probables

Juventus: Wojciech Szczęsny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, João Cancelo, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Mario Mandžukić, Paulo Dybala



Inter de Milán: Samir Handanovič, Kwadwo Asamoah, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio, Milan Škriniar, Ivan Perišić, Borja Valero, Marcelo Brozović, João Mário, Mauro Icardi, Keita Baldé.