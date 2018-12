Juventus vs. Inter de Milán: Cristiano Ronaldo hizo sangrar a rival pero no fue amonestado | VIDEO En el Juventus vs. Inter de Milán, por la fecha 15 de la Serie A, Cristiano Ronaldo le dio un golpe a Vrsaljko, quien terminó sangrando. Sin embargo, el juez no amonestó al portugués

Juventus vs. Inter de Milán: Cristiano Ronaldo hizo sangrar a rival con este golpe. (Foto: captura) (Foto: captura)