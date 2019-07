Juventus vs. Inter: partidazo por la International Champions Cup | EN VIVO

Juventus vs. Inter de Milán EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido amistoso de la International Champions Cup en el estadio Nanjing Olympic Sports Center desde las 6:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de DirecTV Sports.

El duelo entre Juventus e Inter de Milán será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo de preparación en la International Champions Cup.

Juventus vs. Inter de Milán se miden por la International Champions Cup. (Foto: AFP)

La ciudad de Nanjing, en China, será sede del Derbi de Italia. Este miércoles 24 de julio, Juventus e Inter de Milán medirán fuerzas como parte de la gira asiática de ambas instituciones en la pretemporada.

El equipo de Maurizio Sarri tendrá su segunda presentación en la International Champions Cup. El pasado fin de semana, el conjunto ‘bianconero’ se midió a Tottenham y cayó 3-2 en el último suspiro con un golazo de Harry Kane.

El estratega italiano dio minutos a Matthijs de Ligt o Adrien Rabiot, incorporaciones para el próximo curso. También vieron acción Gianluigi Buffon y Gonzalo Higuaín, quienes regresaron a la entidad de Turín.

En la antesala, Sarri aseguró que Cristiano Ronaldo tiene muchas opciones de arrancar contra el Inter de Milán. El portugués anotó un tanto, pero no disputó los noventa minutos frente a los ‘Spurs’.

Por su lado, Antonio Conte vivirá de forma especial el compromiso con Juventus. “Habrá emoción por mi parte. Es la primera vez que les tengo como oponentes desde que mi relación terminó con ellos”, indicó.

El Inter de Milán ya ha tenido actividad en la pretemporada. El cuadro ‘neroazurro’ venció por 2-1 al suizo Lugano con goles de Sensi y Brozovic. Mientras que cayó ante el Manchester United por 1-0.

Juventus vs. Inter de Milán: horarios del partido

Perú 6:30 a.m.

Ecuador 6:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

México 6:30 a.m.

Bolivia 7:30 a.m.

Paraguay 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Venezuela 7:30 a.m.

Argentina 8:30 a.m.

Uruguay 8:30 a.m.

Brasil 8:30 a.m.

España 1:30 p.m.



Juventus vs. Inter de Milán: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Demiral, Beruatto; Pjanic, Rabiot, Can; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Inter de Milán: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Perisic, Sensi, Valero, Barella, Candreva; Esposito, Colidio.