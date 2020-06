Juventus vs. Milan juegan por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Allianz Stadium. Con Cristiano Ronaldo como gran protagonista, revive los mejores memes del ariete en la previa al trascendental duelo.

Más de tres meses después, por el receso a raíz de la pandemia del coronavirus, la actividad volverá en el fútbol italiano. Con Cristiano Ronaldo en el ataque, Juventus buscará el pase a la final de la Copa, cuando reciba a AC Milan.

Llave abierta: Juventus vs. Milan

En la ida, Juventus y Milan empataron a un gol, por lo que la llave está abierta para cualquiera. Ese 13 de febrero, Cristiano Ronaldo salvó de la derrota a los turineses, con un gol de penal, a los 90′+1. Ante Rebic había decretado el 1-0 parcial para el cuadro milanés.

“Tenemos la suerte de competir por tres objetivos, que serán disputados de forma separada. Eso puede ser una ventaja pensando en la concentración. ¿La Copa Italia? El Milan siempre nos ha creado problemas este año, el resultado del primer cruce no garantiza nada, por eso será un partido abierto”, advirtió el entrenador de Juventus, Maurizio Sarri.

Juventus vs Milan: las 3 atracciones de la semifinal por Copa Italia

1 Juventus vs. Milan: las tres atracciones del duelo por Copa Italia | Cristiano Ronaldo

2 Juventus vs. Milan: las tres atracciones del duelo por Copa Italia | Paulo Dybala

3 Juventus vs. Milan: las tres atracciones del duelo por Copa Italia | Ante Rebic



Cristiano Ronaldo, el único futbolista billonario de la historia

Cristiano Ronaldo, delantero de la selección de Portugal y la Juventus, se convirtió en el primer futbolista y el primer atleta de un deporte colectivo en ganar más de un billón de dólares, según Forbes. Este récord lo consiguió CR7 con los US$ 105 millones que ganó el último año.

El ex Real Madrid se ubica cuarto en el ranking de celebridades del deporte mejor pagadas del mundo según Forbes en el 2020. Con ello superó a grandes jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Solo Kylie Jenner, Kanye West y Roger Federer ganaron más que Ronaldo durante el año pasado, y Forbes dejó entrever que el jugador de 35 años ganó US$ 105 millones libres de impuestos.

Neymar (US$ 95.5 millones) y LeBron James (US$ 88.2 millones) fueron los otros atletas que figuraron dentro del top 10. El único otro futbolista en la lista fue Mohamed Salah de Liverpool , cuyos US$ 35.1 millones en ganancias lo colocaron en el puesto 100.

Fútbol Mundial: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista billonario | VIDEO

Juventus vs Milan: así quedó el partido de ida

Así fue el empate de la ida entre Juventus y AC Milan por Copa Italia. (Serie A YouTube)

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Saha: "Mbappé es el más valioso del mundo"