Juventus vs. Milan: Rebic marcó el 1-0 con este remate de derecha imposible para Buffon [VIDEO] En el Juventus vs. Milan, por las semifinales de la Copa Italia, Ante Rebic abrió el marcador en San Siro. El atacante no le pegó fuerte al balón pero igual venció a Gianluigi Buffon