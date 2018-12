Juventus vs. Roma EN VIVO vía ESPN 2: partidazo con Cristiano Ronaldo por la Serie A | EN DIRECTO

Juventus vs. AS Roma EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Juventus vs. AS Roma por la fecha 17° de la Serie A en el Allianz Stadium desde las 2:30 p.m. y con transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Juventus vs. AS Roma será el más atractivo de la semana en la liga italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Serie A.





Juventus recibirá este sábado a un Roma tocado en la decimoséptima jornada de la Serie A italiana, con la posibilidad de sellar el mejor arranque de la historia de las grandes ligas europeas y mejorar las marcas del Barcelona y del Manchester City.

Tras sumar 46 puntos de los 48 disponibles e igualar el récord ostentado por el Barcelona del técnico español Tito Villanova en el curso 2012-13 y por el Manchester City del también español Pep Guardiola en la campaña 2017-18, el Juventus busca establecer otro récord en un año que hasta este momento roza la perfección.



Con gol de Cristiano Ronaldo, Juventus ganó 1-0 a Torino y se llevó el derbi de Turín. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Los turineses, próximos rivales del Atlético Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, ganaron 15 partidos y solo empataron uno, contra el Génova, para escaparse en la cabeza de la tabla con ocho puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo.



Los 11 goles y las 5 asistencias del portugués Cristiano Ronaldo, unidas a una defensa que apenas recibió 8 dianas, convierten al Juventus en un auténtico coloso, cuya euforia se opone a un Roma que llega al Allianz Stadium en gran dificultad anímica, tras una campaña marcada por altibajos.



La Roma dirigida por Eusebio Di Francesco ha cogido aire la semana pasada con una agónica remontada en casa contra el Génova (3-2), aunque siguieron dando muestra de una peligrosa fragilidad defensiva.



Cristiano Ronaldo propulsó la pelota con su pierna derecha hacia el arco de Torino, pero el guardameta se arrojó a tiempo para detener el intento del astro de la Juventus. (Video: ESPN)

Una inseguridad -en la última línea- que se registró a lo largo de toda esta campaña y que provocó que el equipo se situara séptimo, fuera de la zona Liga de Campeones y a 22 puntos del Juventus.

Juventus vs. AS Roma: horarios del partido

México 1:30 p.m.

Perú 2:30 p.m..

Ecuador 2:30 p.m.

Colombia 2:30 p.m.

Bolivia 3:30 p.m.

Argentina 4:30 p.m.

Chile 4:30 p.m.

Uruguay 4:30 p.m.

Paraguay 4:30 p.m.

España 8:30 p.m.



Juventus vs. AS Roma: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Roma: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Florenzi, Zaniolo, Kluivert, Schick.



FUENTE: EFE