Juventus vs. Sampdoria EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 29 de la Serie A, este sábado 12 de marzo desde las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2 y Star+, ESPN 3 Mexico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Aún con el sueño de volver a ser campeón tras su gran repunte, Juventus visitará al siempre complicado Sampdoria. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Luigi Ferraris.

¿A qué hora se juega el Juventus vs. Sampdoria?

México: 11:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 6:00

Juventus vs. Sampdoria: canales del partido y cómo ver por TV

El Juventus vs. Sampdoria será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Luigi Ferraris y será transmitido para México por los canales Star+(Star Plus) y ESPN3 Mexico. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por ESPN 2 y Star+(Star Plus).

Juventus vs. Sampdoria: el ‘Bianconeri’, en modo reconquista

Tras un complicado inicio de temporada, que le llevó a dejar de pensar en el ‘Scudetto’, una Juventus recuperada en 2022 sigue su particular reconquista que le ha llevado a la 4ª plaza de la clasificación, a solo 7 puntos del Milan, que tratará de conservar una semana más el liderato en una Serie A.

Antes de reencontrarse con el Villarreal en el decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (1-1 en la ida) el próximo miércoles, la Juventus viajará el sábado a Génova para enfrentarse a una Sampdoria en dificultades (15ª), una ocasión para los turineses de seguir recortando la desventaja respecto al podio de la Serie A.

Pese a no ser excesivamente brillante en su juego, el equipo que entrena Massimiliano Allegri lleva invicto 14 jornadas (9 victorias y 5 empates) y es el que más puntos ha sumado en 2022, colocándose a 4 unidades del Napoli (3º).

Pese a la dinámica positiva, la Juventus no deberá fiarse de una Sampdoria que necesita sumar puntos para alejarse del descenso y que sus dos únicas victorias este año han sido en casa.

Juventus vs. Sampdoria: probables alineaciones

Sampdoria: Falcone, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Rincón, Thorsby, Sensi; Quagliarella y Caputo. DT: Marco Giampaolo.

Juventus: Szczesny, Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Vlahovic y Morata. DT: Massimiliano Allegri.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT