Juventus vs. Sampdoria EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por la Serie A de Italia Juventus vs. Sampdoria jugarán por la Serie A (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN) por la fecha 38 desde el estadio Luigi Ferraris

Juventus vs. Sampdoria: Massimiliano Allegri se despide del cuadro turinés. (Foto: Agencias)