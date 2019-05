Juventus vs. Torino EN VIVO: con Cristiano Ronaldo, jugarán el derbi de Turín por la Serie A | Vía ESPN 2

Juventus vs. Torino EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de este viernes 3 de mayo, con Cristiano Ronaldo, por la jornada 35 de la Serie A de Italia, en el Allianz Stadium de Turín, desde la 1:30 p.m. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Juventus vs. Torino será transmitido por la señal de ESPN 2 en Sudamérica, México y parte de Centroamérica. En Italia por Sky Sports. En Alemania y Japón vía DAZN. En Francia por beIN Sports. En España vía #Vamos. En Estados Unidos por ESPN+ y en Reino Unido por Premier Sports 2. Streaming internacional HD por Facebook Live y Bet365.

Juventus vs. Torino: horarios en el mundo

13:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:30 horas en Venezuela, Bolivia

15:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Juventus vs. Torino EN VIVO: qué canal transmite en directo el derbi de Turín

Juventus y Torino juegan el derbi de la ciudad de Turín por la jornada 35 de la liga italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El equipo que lidera Cristiano Ronaldo, con el título en el bolsillo, afronta este partido destacado, por tratarse de un derbi, frente a un Torino que se juega sus chances de clasificar a la próxima Champions League.

La escuadra que dirige Walter Mazzarri ocupa la séptima casilla con 56 puntos, a 3 del cuarto clasificado, el Atalanta, que en este momento es el primer candidato a quedarse con el último cupo a la máxima competencia de clubes europeos.

Para graficar mejor el panorama, cuando faltan solo 4 jornadas para culminar la Serie A, hay 6 clubes peleando por 2 cupos a la Champions League, teniendo en cuenta que la Juventus y Napoli tiene el suyo asegurado.

Inter de Milán, tercero con 62 puntos, Atalanta cuarto con 59, Roma quinto con 58, Milan sexto con 56, Torino séptimo también con 56 y Lazio octavo con 55, son los equipos que sueñan con alcanzar la Champions o el premio consuelo de la Europa League.

El cuadro granate está en plena racha de buenos resultados. Sus últimos 5 partidos de la Serie A terminaron con 2 empates y 3 victorias, el último sobre un rival directo, como el Milan (2-0).

Juventus vs. Torino - alineaciones probables

Juventus: Szczesny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, João Cancelo, Blaise Matuidi, Mirelem Pjanić, Juan Cuadrado, Emre Can, Cristiano Ronaldo, Filippo Bernardeschi.

Torino: Salvatore Sirigu, Emiliano Moretti, Lorenzo De Silvestri, Cristian Ansaldi, Nicolás N'Koulou, Armando Izzo, Tomás Rincón, Soualiho Meïté, Saa Lukić, Andrea Belotti, Álex Berenguer.