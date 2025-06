Este domingo 21 de junio a las 11:00 a.m., Juventus jugará con Wydad AC por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Clubes 2025. El partido tendrá lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El equipo italiano inició su participación con una goleada de 5-0 a Al Ain. Mientras que el equipo de Marruecos viene de una derrota 2-0 frente frente al Manchester City. ¿Dónde seguir el Mundial de Clubes EN VIVO? Puedes sintonizar el partido desde la señal de ESPN y DirecTV, en su canal deportivo DSports como en el streaming DAZN. Además, también será emitido por Disney Plus (Premium). Recuerda que cada servicio streaming requerirá de una suscripción activa. En el caso de la señal de TV peruana, algunos partidos son emitidos por América TV. Finalmente, no te olvides que también podrás seguir la cobertura del partido desde la web de El Comercio y su sección especializada Deporte Total.