Gaetano Paolillo, ex agente de Kaká, brindó una entrevista al portal MilanNews.it y recordó la carrera del jugador brasileño. Entre las anécdotas expuestas contó como fue la gestión del fichaje a Real Madrid. El representante trabajaba en conjunto con Bosco Leite, padre del jugador, y resaltó que el cuadro español venía buscando sus servicios, pero su salida fue ante la crisis económica que avecinaba en Milán.

“Si les digo la verdad, Kaká no quería irse del Milan. Le estaba yendo bien en Milán, a él y a su familia. Sin embargo, el club lo puso en venta y en ese momento el Real era un excelente solución. Galliani no quería venderlo, pero no dependía de él. Por supuesto, el Real Madrid siempre es el Real Madrid, no estamos hablando de cualquier equipo, pero lo que ganó en España no fue más de lo que el Milán le dio”, contó.

Asimismo, reconoció que Real Madrid venía preguntando por él y las opciones de hacer efectivo su fichaje con citas directas. “Todos los años, el Real Madrid preguntaba si había opciones para fichar a Kaká y una vez, Baldini y Mijatovic vinieron a mi casa a hablar y nos encontramos en mi casa con el padre de Kaká”.

Paolillo también explicó que la respuesta del cuadro italiano siempre fue la misma y lo declaraban intransferible. Esta decisión era en conjunto con el jugador porque no quería marcharse. "Recuerdo que después del último partido con el Milan en 2009, se fue con Brasil y se llevó solo una mochila. Lo acompañé a Malpensa y recuerdo que me dijo: ‘Nos vemos aquí cuando regrese’. En cambio, Milán se vio obligado a venderlo al Real Madrid”, agregó.

