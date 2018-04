Kaká: "En el Real Madrid estaba completamente perdido"

Kaká, ex seleccionado brasileño, llegó al Real Madrid luego de haber tenido campañas de ensueño con el AC Milan, donde fue figura por muchas temporadas e incluso conquistó el ‘Balón de Oro’ en el año 2007.

Su arribo a Madrid se concretaría en el 2009, lugar en donde no terminaría de encontrar su mejor nivel: “En 2009 acepté la propuesta del Real Madrid, pero allí fui completamente destruido por no haber podido dar lo que le había dado al Milan. Estaba completamente perdido”, confesó el brasileño.

El ex Milan dio detalles también de la relación que mantuvo con José Mourinho, quien fue su entrenador durante tres temporadas en ‘La Casa Blanca’: “Mourinho fue un entrenador difícil para mí. Teníamos una relación respetuosa pero complicada. Cuando pensaba que me daría una oportunidad, nunca sucedía. No pude demostrarle que estaba en buena forma. Entrené, luché y oré mucho, pero al no haber recibido la confianza del técnico, me di cuenta de que no podía trabajar con él”, aclaró el ex futbolista.

Kaká recordó el gesto que tuvo el entrenador portugués con él, luego de que dejó el mando del Real Madrid: “La alegría que tuve con él fue recibir un mensaje cuando se marchó del Real Madrid y dijo que fui uno de los jugadores más profesionales con los que trabajó”, finalizó.

Su último equipo fue el Orlando City, club al que llegó en el 2014 y anotó 25 goles en 78 partidos. Su última temporada en el club fue el 2017.