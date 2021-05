Karim Benzema fue anunciado este martes como la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección de Francia para enfrentar la próxima Eurocopa. Didier Deschamps colocó su nombre en la lista pensando en una alternativa de ataque para el torneo que se disputará en junio.

En la conferencia de prensa en la que anunció a los jugadores que serán parte del plantel, el técnico explicó las razones por las que llamó al ‘Gato’ para enfrentar el torneo.

Deschamps prefirió no revelar su conversación con Karim para definir su llamado. “No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante”, explicó.

Dejó claro que la “discusión queda entre ellos”. “He afrontado situaciones complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece. Ahora es mejor con Benzema”.

Didier tendrá que elegir entre Benzema y Olivier Giroud, quien ha sido el habitual titular del equipo en las últimas competiciones que han disputado. “Han estado ya muchas veces juntos. Francia es mejor ahora con Benzema. También ha obtenido buenos resultados sin él”, agregó el entrenador.

El futbolista del Real Madrid, de 33 años y 81 veces internacional, fue apartado de la selección francesa por su supuesta implicación en un caso de chantaje y extorsión al que era su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena.

El regreso de Benzema es una de las sorpresas de la lista de Deschamps, junto con la convocatoria de Jules Koundé, el joven central del Sevilla, y de Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach e hijo del campeón del Mundo en 1998 (junto a Deschamps) Liliam Thuram.