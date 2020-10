Karim Benzema alcanzó los 250 goles oficiales con la camiseta del Real Madrid el último domingo, tras dejar su firma en la victoria por 2-0 ante Levante. El delantero francés se convirtió en el quinto futbolista en la historia del club que logra esa cantidad de dianas, aunque más allá de sus goles, el '9′ blanco siempre se ha caracterizado por poseer muchas virtudes en su juego.

En una entrevista en ‘Universo Valdano’ de #Vamos de Movistar+, que se transmitirá este miércoles, Benzema valoró su posición como delantero y consideró que “un delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles”.

“Puedo meter un gol, pero si me tumbo y no toco el balón durante noventa minutos es un problema”, aseguró el atacante francés en la conversación grabada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Asimismo, Benzema también hizo un repaso de sus inicios en el Real Madrid. El ‘Gato’ no dudó en recordar la primera vez que intercambió palabras con Florentino Pérez, presidente del club blanco.

“Recuerdo que estaba con mis amigos, tranquilo. Me llamaron, mi familia y agente, para decirme que tenía que ir a casa rápido, que teníamos que hablar. Les dije que no tenía tiempo, y me dijeron, tienes que venir, Florentino está aquí", cuenta.

“Abrí la puerta y le vi, no dije nada, solo hola. Recuerdo que él me dijo, ¿tengo tu palabra?... y yo le dije, sí sí”, agrega el francés en la entrevista.

Sobre su primer año como jugador del club español, Benzema reconoció: “No estaba mentalizado en qué significa el Real Madrid, el equipo, la gente, la presión, la ciudad. Estaba solo, no hablaba español. Fue difícil, si no te sientes bien fuera del campo, dentro es muy complicado. Es lo que me pasó el primer año”.

