¿No se ve como ganador? De acuerdo a TyC Sports, Karim Benzema no asistirá a los Premios The Best 2023 que se realizarán este lunes 27 de febrero en París, Francia. Además, tampoco asistirán Thibaut Courtois ni Carlo Ancelotti, todos ellos del Real Madrid.

El delantero francés está nominado a la categoría de mejor jugador del año con Lionel Messi y Kylian Mbappé. El belga en la categoría de mejor arquero junto al ‘Dibu’ Martínez y Bono. Y el entrenador italiano está nominado en la categoría de mejor DT con Pep Guardiola y Lionel Scaloni.

¿Por qué no asistirán a los Premios The Best 2023?

De acuerdo al citado medio, los motivos serían dos: primero, preparar el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey contra FC Barcelona y, finalmente, reconocen que no tendrán ningún ganador en las distintas categorías. De haber tenido al menos un vencedor, hubiesen viajado.

Igualmente, el club español estará representado en los Premios The Best 2023 con la presencia de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, además de Roberto Carlos, que es embajador del club y que fue invitado por la FIFA como leyenda.