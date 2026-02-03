Karim Benzema refuerza a Al Hilal: ¿por qué su fichaje genera la ‘ira’ de Cristiano Ronaldo? | VIDEO

Karim Benzema se terminó saliendo con la suya a pesar de la rebeldía de Cristiano Ronaldo y fue anunciado como nuevo refuerzo de Al Hilal, actual líder de la Saudí Pro League y el clásico rival del Al Nassr, donde juega el astro portugués.

En una negociación de tiempo récord, Benzema cambió Al Ittihad por Al Hilal. Todo arrancó días atrás cuando ‘L’Équipe’ informó que el francés no iba a volver a ponerse la camiseta de su entonces equipo. ¿La razón? Una propuesta de renovación muy por debajo de sus expectativas.

Para Benzema, este acto fue tomado como un insulto a su carrera tras aterrizar en Yeda como vigente Balón de Oro en el 2023. En ese momento, Al Hilal se lanzó por su fichaje y tardó pocos días para convencer al goleador francés.

“𝐈 𝐚𝐦 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐨𝐨𝐧” 🤩@Benzema 💙🤳🏼



pic.twitter.com/xvk11wLOs7 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 3, 2026

Cuando Cristiano tomó conocimiento de eso, desató su ‘ira’ al sentir que la Public Investment Fund no trata por igual a todos los equipos de la liga árabe. Los motivos son evidentes, ya que desde el 2023, Al Hilal ha invertido 215 millones más que Al Nassr, Al Ittihad o Al Ahli.

Por esa razón, Cristiano se rebeló y no jugó con Al Nassr el lunes pasado. Su equipo venció con lo justo a Al Riyadh con un solitario gol de Sadio Mané, pero ahora es incierto si el luso volverá a las canchas o buscará nuevos horizontes. Claro está que el máximo objetivo de CR7 es llegar a los 1000 goles esta temporada.