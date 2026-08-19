El “Rey Kazu” lo hizo otra vez: tiene 59 años, fue titular y marcó en Japón. Foto: Hiroki Watanabe/Getty Images
El “Rey Kazu” lo hizo otra vez: tiene 59 años, fue titular y marcó en Japón. Foto: Hiroki Watanabe/Getty Images
Por Redacción EC

¡El “Rey Kazu” lo hizo otra vez! Kazuyoshi Miura volvió a desafiar al tiempo y marcó con 59 años y 149 días para Fukushima United en la goleada 7-0 sobre Iwaki Furukawa por la Copa del Emperador.

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