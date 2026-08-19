¡El “Rey Kazu” lo hizo otra vez! Kazuyoshi Miura volvió a desafiar al tiempo y marcó con 59 años y 149 días para Fukushima United en la goleada 7-0 sobre Iwaki Furukawa por la Copa del Emperador.

El histórico delantero japonés fue titular y capitán y apareció en el minuto 52 para marcar el 5-0. Miura aprovechó un pase atrás dentro del área y definió de primera, demostrando que su instinto goleador sigue intacto.

El gol que desafía la edad: Kazuyoshi Miura volvió a marcar con 59 años. Foto: Kazuyoshi Miura

La celebración tuvo un significado especial: era su primer gol oficial desde noviembre de 2022, por lo que tuvieron que pasar casi cuatro años para volver a verlo festejar en un partido oficial.

Miura fue sustituido apenas tres minutos después de su anotación y abandonó el campo entre aplausos. Mientras tanto, Fukushima United completó una contundente goleada y avanzó en la competición.

Un récord que parece eterno

Con 59 años y 149 días, Miura volvió a ampliar su registro como uno de los goleadores más longevos de la historia del fútbol profesional. Su carrera comenzó en 1986 y, cuatro décadas después, continúa escribiendo capítulos increíbles.

El japonés pasó por clubes de Brasil, Japón, Italia, Croacia, Australia y Portugal, además de disputar 55 partidos con la selección de Japón.

🤯♾️ ¡IMPRESIONANTE! El japonés Kazuyoshi Miura, con ¡¡59 AÑOS Y 174 DIAS DE EDAD!! fue TITULAR y anotó un DOBLETE para Fukushima United en la goleada por 7-0 sobre Oyama SC en la primera ronda de la Copa del Emperador, torneo nacional del propio país nipón. pic.twitter.com/XNAnoyiXdH — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

Y todavía queda historia por escribir: Miura tiene contrato con Fukushima United hasta junio de 2027 y cumplirá 60 años el próximo 26 de febrero.

A los 59 años, el “Rey Kazu” volvió a marcar. El tiempo pasa para todos, pero parece que todavía no encontró la forma de detener a Kazuyoshi Miura.

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