Supercampeones atrapó a todos los niños con la historia de Oliver Atom, cuyo personaje cautivo a niños y adolescentes de la época a partir de un sueño: querer ser el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, hubo un futbolista que sirvió de inspiración para la creación de este personaje, el japonés Kazuyoshi Miura, que hoy tiene 56 años, y este sábado debutó con su nuevo equipo, el Oliveirense, de la segunda división de Portugal y logró otra marca histórica: al convertirse en el futbolista de más edad en jugar profesionalmente.

Kazu tiene el pelito largo, al viento -como Oliver-, usa las canas como símbolo de experiencia y amaga, aún, como en sus tiempos de futbolista que era comparado con el Maradona italiano, Roberto Baggio.

Kazuyoshi Miura debutó a los 56 años en el fútbol de Portugal.

Así fue la noticia: Kazuyoshi Miura, el jugador más veterano del fútbol mundial, disputó el último sábado 22 de abril del 2023, su primer partido con el Oliveirense. Este es el club 16 del japonés en su carrera, la misma que empezó en 1986. El marcador fue victoria de su equipo por 4-1 ante Academico Viseu por la Jornada 29 de Segunda Liga. CNN puso un título más a la altura: “El futbolista japonés que le gana al tiempo”. Mundo Deportivo profundizó en su biografía: “Portugal es el sexto país en el que Miura, apodado ‘King Kazu’ por los aficionados, ha jugado después de comenzar su carrera de trotamundos con un paso por el Santos de Brasil en 1986. Jugó 89 veces para Japón, ganó la Copa Asiática en 1992 y es el segundo máximo goleador de todos los tiempos del país con 55 goles. Su último partido internacional fue en 2000″.

Nosotros volvimos a ver los episodios de Supercampeones, como homenaje.

De esta manera, el futbolista japonés Kazuyoshi Miura retorna al fútbol europeo después de 28 años fuera de este. La última vez en la que se desempeñó para un equipo del viejo continente había sido en 1995, año en el que defendió por última vez la casaca del Genoa de Italia.

El cuadro portugués, Oliveirense, dirigido por el técnico Fábio Pereira, ocupa actualmente el octavo puesto en la segunda división portuguesa, aunque es un referente en el deporte del país, concretamente en baloncesto y hockey sobre patines. Y allí, Kazu de los Supercampeones quiere ser figura.





🔴🔵 HISTORICO 🔵🔴



Aos 56 anos, Miura Kazu estreou-se, ao serviço da União Desportiva Oliveirense, ficando na história como o jogador mais velho do mundo nas competições profissionais!#𝗨𝗗𝗢 #𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀𝗨𝗻𝗶ã𝗼 #𝗢𝗥𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝗗𝗮𝗨𝗻𝗶ã𝗼 pic.twitter.com/vb3wum4tNH — UD Oliveirense Futebol SAD (@oliveirense_sad) April 23, 2023

El legendario jugador nipón Kazuyoshi Miura, quien nació en la ciudad de Shizuoka, en el año 1967, llegó al Oliveirense, en el centro de Portugal, en enero, en calidad de cedido por el Yokohama FC japonés.

Miura jugó anteriormente en el Sydney de Australia y el Dínamo Zagreb de Croacia. Tuvo un amplio trajín en clubes brasileros como Juventus, Santos, Matsubara, Piracicaba o Coritiba.

Hace algunos años, el periodista de El Comercio Pedro Canelo escribió lo que todos queríamos escribir sobre Supercampeones. Dijo, más o menos: “La primera vez que supe de los Supercampeones fue cuando en una pichanga Jorge, el arquero del equipo de mi cuadra, dijo: “Me he puesto mi gorro de Benji”. Averigüé y supe que ese Benji era Wakabayashu Genzo, rival del Capitán Tsubasa (léase Oliver). Me dio curiosidad y comencé a verlos todos los días a las 5:30 de la tarde por América Televisión. Nací en el Perú y tengo 30 años, ergo: no tengo recuerdos mundialistas con mi país. Eso fue lo primero que me enganchó con ese dibujo japonés, la necesidad y urgencia de una nación que se muere por el fútbol pero que en la realidad siempre mira a los otros festejar. Eso eran para mí los Supercampeones: la fantasía necesaria de una pelota que solo viaja feliz en los desvaríos de tu mente”.

Ahora, mientras lo vemos correr, mientras desafía los rigores de sus médicos y vuelve adolescentes -otra vez- a señores de 45 años, existe una sola idea retumbando en la cabeza: también fuera de los dibujos animados podemos construir un final feliz.

Se conocieron en la universidad y se enamoraron siguiendo a la selección. Desde entonces, final de la Copa América 2019, no se separaron más. Ese amor que nació entre ellos fue cómplice de su cariño por las camisetas de fútbol y hoy, los jóvenes ingenieros Miguel Montalvo y Steffi Roth se han convertido en los coleccionistas más grandes de los uniformes de la querida Blanquirroja. Más de 2000 piezas que conservan como un tesoro. Esta es su maravillosa historia.