El futbolista de Deportes Tolima, Kelvin Flórez, habló en la previa del decisivo encuentro frente a Universitario de Deportes y aseguró que el equipo colombiano afrontará el compromiso con la intención de asegurar su pase a los octavos de final.

“Sabemos que es un partido muy importante y queremos sellar la clasificación”, declaró el jugador, quien además resaltó la relevancia del escenario: “Es un estadio con historia”, comentó.

Tolima busca recuperarse tras su última derrota

Flórez también se refirió al último resultado adverso de Deportes Tolima y señaló que el plantel ya dejó atrás ese episodio para enfocarse plenamente en el duelo internacional. “Hay que dejar lo que pasó atrás, tenemos una linda oportunidad este martes y vamos a ir por ella”, sostuvo el futbolista colombiano.

El jugador reconoció que disputar competencias locales e internacionales ha significado un esfuerzo importante para el plantel, aunque destacó el trabajo realizado por el comando técnico. “Es un gran desgaste que el equipo ha hecho, pero creo que lo han sabido gestionar desde el comando técnico para poder dar un poco de descanso a algunos jugadores que tienen mucha sumatoria”, explicó.

“Sabemos que es un partido muy importante y queremos sellar la clasificación. Es un estadio con historia. No sabemos nada de ellos”



Kelvin Florez, jugador de Deportes Tolima



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Tolima apunta a ganar en el Monumental

Pese a que un empate podría ser suficiente para avanzar de ronda, Kelvin Flórez dejó claro que Deportes Tolima llegará con una propuesta ofensiva. “Venimos con la mentalidad de ganar, sabemos que con un empate también pasamos a octavos, pero la mentalidad es ganar”, remarcó.

Finalmente, al ser consultado sobre Universitario, el jugador sorprendió al señalar que “No sabemos nada de ellos”.

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