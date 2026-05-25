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Kelvin Flórez y su advertencia antes de enfrentar a Universitario: “Venimos con la mentalidad de ganar”. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Kelvin Flórez y su advertencia antes de enfrentar a Universitario: “Venimos con la mentalidad de ganar”. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Por Redacción EC

El futbolista de Deportes Tolima, Kelvin Flórez, habló en la previa del decisivo encuentro frente a Universitario de Deportes y aseguró que el equipo colombiano afrontará el compromiso con la intención de asegurar su pase a los octavos de final.

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