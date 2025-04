El internacional belga Kevin de Bruyne, que cumplirá 34 años en junio, anunció este viernes que abandonará el Manchester City, club inglés en el que milita desde hace casi diez años, a final de temporada.

“Nos guste o no, ha llegado el momento de decir adiós”, escribió en su cuenta de X el volante ofensivo, que ganó con los ‘Citizens’ seis Premier League y una Champions.

El jugador no dio más detalles sobre su futuro en un emotivo texto dirigido a sus aficionados. “Esta ciudad, este club. Esta gente... me lo dio TODO. ¡Y no me quedaba otra opción que darlo TODO! Y adivinen, lo ganamos todo”, añadió.

En total, De Bruyne conquistó 14 títulos en 10 temporadas con el City, y fue designado en dos ocasiones mejor jugador de la temporada en Premier League (2019-20 y 2020-21).

El Manchester City se despedirá de Kevin De Bruyne este verano cuando termine su contrato. Kevin pone fin a un brillante período de 10 años en el Club 🩵 pic.twitter.com/6HBn5WqYzE — Manchester City (@ManCityES) April 4, 2025

“Es uno de los centrocampistas más grandes que haya jugado nunca en este país y para este club, no hay duda”, lo alabó su entrenador Pep Guardiola este viernes.

“Hemos ganado muchos títulos y él estuvo implicado en cada uno de ellos”, añadió el técnico español.