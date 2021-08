Japón vs. España protagonizarán una de las semifinales del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y dicho compromiso tendrá presencia peruana: Kevin Ortega será el árbitro principal de este compromiso.

El juez nacional impartirá justicia dentro del Estadio de Saitama este martes 3 de agosto a las 6:00 a.m. (hora local). Sus asistentes serán sus compatriotas Michael Orúe y Jesús Sánchez. El cuarto árbitro será Matt Conger de Nueva Zelanda y en el VAR estará Mauro Vigliano de Argentina y Andres Cunha de Uruguay.

Kevin Ortega ya ha dirigido los encuentros de Japón vs. Sudáfrica por la primera fecha, Francia vs. Sudáfrica por la segunda jornada y recientemente el Nueva Zelanda vs. Rumania por el Grupo B.

Cabe mencionar que Kevin Ortega, Michael Orúe y Jesús Sánchez son los árbitros peruanos que fueron seleccionados para dirigir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Japón vs. España

Dos de las mejores selecciones de Tokio 2020 se enfrentarán por un boleto para la gran final. España superó la primera ronda tras empatar con Egipto (0-0) y Argentina (1-1), y derrotar a Australia (1-0). Ya en cuartos de final, sufrieron más de la cuenta contra Costa de Marfil, pero terminaron imponiéndose 5-2 en tiempo extra.

Japón, por su parte, goleó a Francia (4-0), superó a México (2-1) y Sudáfrica (1-0) para acceder a las instancias finales. Allí se vio las caras con Nueva Zelanda y tuvo que irse hasta los penales para llevarse la serie por 4-2.

Conforme a los criterios de Saber más