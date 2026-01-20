Kevin Serna podría jugar en Boca Juniors: detalles de la oferta y cómo beneficiaría a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Kevin Serna podría jugar en Boca Juniors: detalles de la oferta y cómo beneficiaría a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Redacción EC

no pudo cerrar la contratación del colombiano Marino Hinestroza, quien terminó fichando por Vasco da Gama a cambio de 6 millones de dólares, y está en la búsqueda de refuerzos. Allí, apareció la opción de , ex , quien fue ofrecido al club argentino y podría convertirse en su nuevo jugador.

Según el periodista Marcelo Nasarala de Radio Splendid, Serna fue ofrecido a Boca tras la caída del fichaje de Hinestroza. “Hay uno que juega en el fútbol brasileño y le acercaron el nombre. El jugador es Kevin Serna, el extremo que el año pasado jugó en Fluminense“, detalló.

Kevin Serna jugó 67 partidos con Fluminense en la última temporada. (Foto: Agencias).

Serna jugó 67 partidos, marcó 13 goles y repartió ocho asistencias en la última temporada. Sus números alcanzan para llamar la atención de cualquier club y en Boca Jrs. no sería la excepción. Por ahora, hay un ofrecimiento y si todo marcha bien, podría beneficiar a Alianza Lima.

Como se sabe, Alianza Lima vendió a Kevin Serna al Fluminense de Brasil. El cuadro carioca se hizo dueño del 50% del pase del jugador, mientras que los blanquiazules conservan el 30% y ADT, el 20%. En una posible venta, el cuadro victoriano recibiría un monto por la operación.

Por ahora, Boca analiza las propuestas y evalúa la mejor decisión. Los Xeneizes neceistan sumar refuerzos (todavía no lo han hecho) para encarar esta temporada, donde la presión por salir campeón en el torneo argentino y alcanzar instancias finales en la Copa Libertadores es grande.

