Keylor Navas fue la figura principal en la victoria 1-0 de Pumas UNAM ante Tigres UANL en la segunda jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, disputada en el Estadio Universitario de Monterrey. El portero costarricense se destacó desde el inicio del partido, mostrando seguridad y reflejos que frustraron los constantes ataques del equipo local, que buscó abrir el marcador sin éxito.

El único gol del compromiso llegó en el primer tiempo, cuando Robert Morales aprovechó una rápida jugada para batir al portero rival y poner el 1-0 a favor de los universitarios. A partir de ese momento, Pumas ajustó su planteamiento, priorizando la organización defensiva para proteger la mínima ventaja ante la presión constante de Tigres.

Durante la segunda mitad, Tigres intensificó sus intentos por igualar, pero cada llegada clara encontró a Navas como un obstáculo infranqueable. El guardameta realizó varias atajadas decisivas, incluyendo tiros de peligro dentro del área, que evitaron que el marcador se moviera. Su actuación fue clave para que el equipo visitante regresara a Ciudad Universitaria con los tres puntos en la bolsa.

Con este resultado, Pumas rompe una larga racha sin ganar como visitante ante Tigres en el Volcán, un escenario complicado para los capitalinos, y suma sus primeros puntos importantes en el arranque del torneo. La exhibición de Navas no solo refleja su jerarquía bajo los tres palos, sino que también le da al club un impulso anímico para los desafíos venideros en la Liga MX.