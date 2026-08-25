Kiko Narváez advierte a Julián Álvarez sobre lo que significa tener a la afición en contra. Foto: EFE
Kiko Narváez advierte a Julián Álvarez sobre lo que significa tener a la afición en contra. Foto: EFE
Por Redacción EC

La situación de Julián Álvarez continúa generando debate en el Atlético de Madrid. El futuro del delantero argentino permanece en el centro de la atención durante el mercado de fichajes y diferentes voces vinculadas al club ya han opinado sobre el escenario que atraviesa el futbolista.

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