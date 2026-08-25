La situación de Julián Álvarez continúa generando debate en el Atlético de Madrid. El futuro del delantero argentino permanece en el centro de la atención durante el mercado de fichajes y diferentes voces vinculadas al club ya han opinado sobre el escenario que atraviesa el futbolista.

Una de ellas es Kiko Narváez, exjugador colchonero, quien aprovechó su intervención en El Larguero de la Cadena SER para aconsejar tanto al club como al atacante.

Kiko Narváez pide que Atlético y Julián Álvarez cedan

Para Kiko Narváez, mantener la situación actual podría terminar perjudicando al Atlético de Madrid durante la temporada, especialmente si Julián Álvarez continúa siendo uno de los protagonistas de la incertidumbre sobre su futuro.

“El problema a día de hoy lo tienen Julián y el Atlético, de cara al futuro te condiciona no tener a tu mejor futbolista con los cinco sentidos puestos en tu equipo. Hasta el 1 o 2 de septiembre seguiremos con la cantinela. Si viniese una oferta interesante por parte del Arsenal todos deberían de ceder un poquito y a día de hoy estaría hasta bien. Escuchando a Miguel Ángel Gil no se ha ido todavía y haría mal en irse”, aseguró el exdelantero.

Julián Álvarez. (Foto: Getty Images)

De acuerdo con su análisis, una salida mediante una propuesta que resulte conveniente para todas las partes podría convertirse en una alternativa para cerrar el conflicto.

“Yo lo pasé muy mal” con la afición del Atlético

Kiko Narváez también recurrió a una experiencia personal para explicar lo complicado que puede resultar para un futbolista jugar cuando tiene a la hinchada en contra.

“Yo hace 26 años, por motivos diferentes, tuve un tema en el que me comí una pancarta de 20 metros y me cantaron ‘Kiko, cabrón, fuera del Calderón’ y se pasa realmente mal. Si en septiembre no ha sido traspasado tendrá que cumplir con sus responsabilidades”, afirmó.

El exjugador gaditano conoce de primera mano la presión que puede generar el rechazo de la grada del Atlético. Por ello, considera que la situación de Julián Álvarez debe resolverse antes de que termine afectando aún más al equipo.

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