Kimberly García León se convirtió en la primera campeona del mundo de 35 km marcha. La prueba se estrenó por primera vez en Eugene en el programa de los Mundiales y la atleta peruana reveló que siempre había soñado con “hacer historia” en un deporte que ama tanto y que practica desde que tenía cinco años, ahora bajo la dirección del marchador ecuatoriano Andrés Chocho.

“Contenta. Es lo que siempre he soñado, hacer historia en este deporte que tanto amo y tanto me apasiona. Desde los cinco años que me dedico. De una u otra forma quería hacerlo y lo voy consiguiendo”, afirmó la doble campeona mundial.

Sobre la forma en la que consiguió superar a las marchistas de la competencia, García sostuvo que “Todas las rivales son fuertes. La estrategia consistía en marcar un paso firme hasta el km 20 y luego ir acelerado a partir de ahí. Eso es lo que hice hoy”.

“Después de los veinte kilómetros, tratamos de recuperarnos bien. Alimentarme e hidratarme para llegar bien a esta prueba. Habíamos trabajado en los entrenamientos aumentar el ritmo los últimos cinco porque ahí también se define. Ya estaba trabajado, así que no ha sido sorpresa. Cuando terminamos los veinte, queríamos enfocarnos en los 35. Estar tranquilos, sin dar declaraciones a la prensa. Ahora ya pasó, ya terminó. Te quiero Perú”, agregó la deportista peruana.

Respecto a su preparador Andrés Chocho: “Desde el año pasado que estoy entrenando con él. Nos entendemos bastante bien, es un buen entrenador. Los trabajos han sido muy buenos. Le agradezco también a él”.

Asimismo, señaló que es hora de “disfrutar el momento, pasar la página continuar con los próximos objetivos que tenemos. El año que viene el Mundial, los Juegos Panamericanos y, obviamente, pensar en los Juegos Olímpicos”.