Sofian Kiyine , futbolista belga-marroquí de 25 años, sobrevivió de milagro tras sufrir un brutal accidente automovilístico en el que salió volando a bordo de su vehículo y terminó volcado en el interior de un espacio polideportivo.

Un vídeo de una cámara de seguridad difundido en la cuenta de Twitter de Atlas Sport Media muestra las impactantes imágenes del siniestro, que se produjo hacia las 19.30 horas del jueves en la localidad valona de Flémalle cuando el vehículo circulaba a unos 200 kilómetros hora por un tramo de 90 Kms, según medios locales.

Imágenes del interior del centro deportivo muestran destrozos en una cancha de baloncesto donde había niñas haciendo deporte que, “once segundos antes” del accidente, se habían ido al vestuario.”Hemos rozado a una catástrofe”, declaró al diario DH Sports la alcaldesa del municipio, Sophie Thémont.

El futbolista Sofian Kiyine, del club Aud-Heverle Leuven, chocó a gran velocidad contra una rotonda cuando iba al volante de su coche, que salió volando por los aires y fue a estrellarse directamente contra un gimnasio pic.twitter.com/28Db4CeJLL — Sepa Más (@Sepa_mass) March 31, 2023

La vida de Kiyine no corre peligro, pero el centrocampista ha sufrido varias fracturas, informó este viernes el OH Lovaina en un comunicado.”Sofian Kiyine fue trasladado al departamento de emergencias del hospital más cercano donde se están realizando más exámenes y no se encuentra en una condición que ponga en peligro su vida. Afortunadamente, ningún otro vehículo o persona estuvo involucrada en el accidente”, señaló el club en un comunicado.