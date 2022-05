Klopp se refirió a los lesionados en Liverpool: “Salah y Van Dijk están bien”

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, expresó este sábado que tanto Mohamed Salah como Virgil Van Dijk, que se retiraron lesionados en la final de la FA Cup ganada al Chelsea en la tanda de penales a 14 días del duelo decisivo de la Champions League ante el Real Madrid, están “bien”, descartó que ambos sufran alguna dolencia importante y apuntó que los dos son duda para el partido del martes frente al Southampton.

”Hablé con ambos después del partido. Los dos están bien. Todo lo que sabemos es que no es gran cosa. Pero el próximo partido es el martes y eso es muy pronto. Yo creo que ambos estarán bien. Entrenamos este domingo por la mañana. Si ellos me dicen que están completamente bien, me sorprendería”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al duelo de la FA Cup, según recoge la página web oficial del Liverpool.

Salah fue cambiado en el minuto 33 por Diogo Jota, al sentir molestias aparentemente en el aductor, mientras que Van Dijk fue reemplazado al final de la prórroga por “una molestia en la rodilla”, según explicó el propio defensa neerlandés al término del encuentro.

”La sentí en el primer tiempo cuando hice un esprint. Jugué 20 minutos o así con una leve molestia en la rodilla. Seguí jugando, pero, al final, no puedo poner en riesgo al equipo y necesitaba a Joel Matip. Esperemos estar bien”, contó en declaraciones a ‘ITV’, recogidas por la página web del club, al término del encuentro.

Liverpool campeón de la FA Cup

Liverpool logró vencer por penales a Chelsea este sábado 14 de mayo por la final de la FA Cup en el mítico Wembley Stadium. Ambos equipos igualaron sin goles en el tiempo regular y suplementario, así que, todo se definió en los penales.

Marcos Alonso, Reece James, Ross Barkley, Jorginho y Hakim Ziyech anotaron para el Chelsea, mientras que, César Azpilicueta y Mason Mount fallaron sus penales. Por otro lado, para el Liverpool marcaron James Milner, Thiago Alcántara, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota y Konstantinos Tsimikas, el único que falló fue Sadio Mané.

De esta manera, Liverpool logró su octava FA Cup en la historia.