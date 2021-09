Klopp sobre la restricción a los brasileños: “Los jugadores son los más perjudicados”

El técnico del Liverpool, Juergen Klopp, dijo que no está seguro de que sus jugadores brasileños puedan jugar contra el Leeds United en la Premier League el domingo, ya que se les declaró inelegibles porque el club de Merseyside no los liberó para las eliminatorias mundialistas.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) activó un “periodo de restricción automático” de cinco días que impide que los clubes seleccionen a jugadores que no han sido liberados, pidiendo a la FIFA que haga cumplir sus reglas.

El Liverpool se negó a liberar a los jugadores, ya que tendrían que estar en cuarentena durante 10 días en un hotel a su regreso a Inglaterra. Según Klopp, habrían necesitado 10 días más para volver a retomar el ritmo si entraban en cuarentena en un hotel.

“Es una situación realmente difícil y complicada para todos los clubes y jugadores (...) No debemos olvidar que los jugadores querían jugar esos partidos. Los clubes querían permitir que los jugadores fueran, pero simplemente no era posible”, dijo Klopp a la prensa el viernes.

Fabinho, Alisson y Firmino no podrían jugar el próximo duelo por la Premier League

“Parece que el verdadero castigo es para los jugadores porque no pueden jugar. Eso es lo que hacen, eso es lo que les encanta hacer. Eso no está bien. El mundo todavía está en una pandemia”, agregó.

“Hasta ahora, los jugadores de fútbol han obtenido exenciones que no han generado ninguna propagación en las ciudades debido a todas las cosas que hacemos durante la semana. Es completamente diferente a la sociedad ahí fuera. Nos hacemos pruebas tres veces por semana”, señaló.

El delantero Roberto Firmino no está disponible para el viaje del Liverpool a Leeds, pero el arquero Alisson Becker y el mediocampista Fabinho no son elegibles.

Brasil no pudo terminar su partido contra Argentina por las eliminatorias mundialistas, ya que las autoridades sanitarias lo interrumpieron tras acusar a cuatro jugadores argentinos de la Premier League de violar las reglas de cuarentena contra el COVID-19 del país.

“Nadie quiere ver situaciones así. Que el partido se cancele, se detenga en ese momento”, dijo Klopp al sitio web del club, agregando que podrían haber jugado sus eliminatorias fuera de la temporada en vez de celebrar una segunda Copa América en dos años.

“Y ahora, lo siguiente, es que tenemos un partido y nos dicen que no podemos alinear a nuestros jugadores brasileños. Es como, ‘¿Eh? No hicimos nada”, dijo. “No organizamos la Copa América, no somos responsables de los partidos que no pudieron jugar. No invitamos jugadores, no dijimos que cuando regresen no hay exención. No hicimos nada de eso”.

