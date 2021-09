Tras la salida de Lionel Messi del Barcelona, el cuadro culé cayó en una nebulosa que ni el propio Ronald Koeman puede descrifrar. El técnico neerlandés abrió una vieja herida sufrida a manos del Bayern Munich en el inicio de la Champions League.

Barcelona cayó goleado (3-0) por el cuadro bávaro por la fecha 1 de la Champions League y Gerard Piqué dejó claro que los culés atraviesan una crisis. “Es lo que hay”, dijo en alusión al equipo que armó Koeman para esta temporada.

“Hace poco más de un año el Barcelona perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, Griezmann y Luis Suárez. El otro día acabamos el partido con Mingueza (22 años), Araujo (22), Balde (18), Eric Garcia (20), Gavi (17), Pedri (18), Demir (18) y esperamos todos a Ansu Fati (18) dentro de poco para tenerlo”, aseguró el técnico neerlandés.

Firme con los jóvenes y el Barza

En otro momento de la conferencia de prensa, Ronald Koeman defendió su postura sobre darle mayor oportunidad a los jóvenes. También se refirió al esquema táctico que utilizó (5-3-2) ante Bayern Munich. “Si hubiéramos jugado más abiertos (4-3-3) la derrota hubiera sido más grande”, explicó.

Finalmente, Koeman señaló que no tiene pensado dejar el Barcelona, pese a los malos resultados. “No sé nada. Sólo pienso en el partido y en el equipo. El resto no está en mis manos. Sé que hay que ganar, lo que cuenta sólo son los resultados. No tengo miedo en mi futuro. Decide el club en nombre del presidente”, finalizó.

