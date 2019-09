Kroos analiza la posibilidad de retirarse de la selección alemana en el 2020

Toni Kroos prácticamente tiene decidido alejarse de la selección alemana en el 2020. Una vez que concluya la Eurocopa, daría un paso al costado a 'Die Mannschaft'.

“Creo que después de la Eurocopa es un buen momento para pensar en la retirada. No me suicidaré si no termino mi carrera ganando una Eurocopa”, dijo Toni Kroos a la prensa deportiva.

(Foto: AP)

Meses atrás, exactamente en mayo, el mediocampista de la selección alemana reveló que su salida profesional del fútbol podría darse pasando los 30 años.

“No pienso estar mucho tiempo jugando al futbol, 33 años es una buena edad para la retirada. Y no pienso acabar mi carrera en China o Estados Unidos después de irme del Real Madrid”, aseveró a Sport Bild.