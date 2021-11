Barcelona informó el sábado pasado que Sergio Agüero fue internado en un hospital local “para realizarse un estudio cardiológico”. Luego, el club no volvió a pronunciarse sobre el estado de salud del delantero, quien se marchó del partido contra Deportivo Alavés por molestias en la zona torácica.

Recién este lunes, a través del entrenador interino Sergi Barjuan, se conoció cómo se siente el argentino tras el episodio que asustó a más de uno en el Camp Nou. “Ayer hablé con el ‘Kun’, me estuvo wasapeando con él. Está encerrado en su cuarto, pero tranquilo”, desveló en la conferencia de prensa previa al partido contra Dinamo Kiev por la Champions League.

Aunque las palabras del técnico fueron breves, hay buenas sensaciones con respecto a la situación del ex Manchester City. Eso sí, el periódico AS adelantó que Agüero todavía permanecerá en el centro médico un par de días más para continuar con los estudios necesarios para no poner en riesgo al artillero.

De hecho, el diario El País informó hace unos días que el ‘Kun’ Agüero sufre de una arritmia cardiaca y este mal ya lo padeció en las semanas anteriores, pero aquel episodio no salió a la luz. Mientras que Sport detalló que los primeros resultados arrojaron que el atacante tiene “un ritmo anómalo en la frecuencia cardíaca”.

Lo cierto es que el futbolista de 33 años seguirá en observación y su baja ya está confirmada para medirse al cuadro ucraniano en la Liga de Campeones este martes por la cuarta jornada del grupo E. Asimismo, la presencia del jugador en el choque de LaLiga Santander ante Celta de Vigo de este sábado 6 parece improbable.

La travesía del ‘Kun’ en Barcelona

El argentino recién pudo debutar con la camiseta del Barça el pasado 17 de octubre ante el Valencia, regresando de una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha que no le había permitido saltar al verde en toda la temporada. Ante el Real Madrid, en su segundo partido como blaugrana, anotó su primer gol con su nuevo equipo.

Recordemos que el ‘Kun’ fue fichado en calidad de libre, tras de finalizar su contrato con Manchester City a mediados del 2021. A pesar de sus 33 años, la directiva del Barcelona optó por firmar un vínculo hasta el 30 de junio del 2023.