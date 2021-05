‘Kun’ Agüero: “me siento muy feliz porque no es fácil estar diez años en el fútbol inglés”.

Sergio ‘Kun’ Agüero deja el Manchester City después de diez años en el club y hoy jugó su último partido de la Premier League. El argentino marcó un doblete en la goleada (5-0) a Everton en la última fecha del torneo inglés. Tras el pitazo final iniciaron los festejos por el título de la temporada 2020-2021 y su despedida.

El homenaje al ‘Kun’ fue en el Etihad Stadium, a donde llegaron 10 mil personas para despedir al goleador histórico del Manchester City. El delantero deja Inglaterra como una leyenda, pues logró ser el extranjero con más anotaciones en la Premier League. Los ‘Citizens’ le realizaron el tradicional pasillo que tuvo la ovación de los hinchas desde las tribunas.

Al término del partido, Manchester City levantó la copa de la Premier League y Agüero declaró a los medios de prensa. “La verdad que es algo increíble terminar de esta manera, no lo esperaba. Estoy muy feliz. Me siento muy feliz porque no es fácil estar 10 años en el fútbol inglés, es muy complicado. Todo lo que hice por el club, me siento muy contento”, comentó en diálogo con ESPN.

¿Indirecta a Pep?

Sergio Agüero ingresó en el complemento y le bastó 20 segundos para poner su firma en un gol. Al ser consultado sobre su suplencia, el ‘Kun’ respondió que las decisiones las toma Pep Guardiola. “Podría haber hecho un poco más pero son cosas de la vida. Se habló antes y como siempre digo las decisiones las toma él. Desde que él llegó le tuve mucho respeto y siempre intenté dar lo mejor y ayudar al equipo, a veces me tocó jugar y a veces no, pero es la ley del fútbol”, aseguró.

Finalmente reconoció que la última temporada no fue buena por las constantes lesiones que sufrió, pero cerró la Premier League de la mejor manera. “Este año tuve la lesión, después, cuando mejor estaba, tuve covid y nada... fue un año complicado. Pero son cosas que pasan y me siento feliz ahora porque estoy bien físicamente”, concluyó.

